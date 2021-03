Caicedo: “Quando sento parlare di Torino e Lazio…” e pubblica il gol del 3-4 | VIDEO





Se c’era un motivo per amare ancora di più Felipe Caicedo, questa è l’occasione giusta. Dopo le richieste della Procura Federale che non hanno previsto alcuna penalizzazione per la Lazio, l’attaccante ha pubblicato su Twitter un post ironico: “Quando sento Lazio vs Torino” con annesso video del suo gol del 3-4 contro i piemontesi.

