CdS | L'addio a Guerini, il calcio sconvolto





Il mondo del pallone si è stretto intorno ai biancocelesti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Daniel Guerini, classe 2002, era ‘Guero’ per tutti: diminutivo del cognome e anche di ”guerriero”, perchè aveva fatto qualsiasi cosa per tornare. Non ha mai nascosto la la propria fede, neanche quando la Roma lo prelevò dal Cinecittà Bettini: andava agli allenamenti tenendo la maglia biancoceleste sotto quella giallorossa, si racconta. La stessa passione lo aveva riportato nella Capitale dopo aver girovagato l’Italia. Un ritorno amaro, adesso che si fanno i conti con il destino crudele. Sconvolto il mondo intero per l’incidente che gli ha strappato la vita poco dopo le 20 a Roma, all’incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e Viale dei Romanisti. Lacrime collettive sui social da parte delle associazioni calcistiche e non, tra cui quelle della sindaca Virginia Raggi, del presidente Claudio Lotito, del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e del giocatore della Roma Riccardo Calafiori.

Commozione massima anche nella Primavera della Lazio, tra le lacrime dei compagni e del tecnico Menichini. Ecco le parole dell’allenatore: ”Una notizia devastante, fino a ieri Daniel si allenava con noi… Potete immaginare quello che stiamo passando, la sua anima è dentro lo spogliatoio e questo deve essere per noi il modo migliore per onorarlo. Ci darà una mano, era un ragazzo ben voluto da tutti, allegro, scherzoso, mai una parola fuori dalle righe. Un buonissimo giocatore che stava cercando il suo spazio. Il mio primo pensiero va ai familiari, faccio le condoglianze ai genitori, è una ferita che non si potrà mai rimarginare. Per onorarlo al meglio dobbiamo ricordarlo per i suoi sorrisi, sapendo che è con noi in qualunque momento. Darà la spinta per andare oltre quelle che sono le nostre possibilità. Sono ancora scosso e commosso”.

