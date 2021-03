Dal Brasile, Pereira: la Lazio non pagherà i 25 milioni del riscatto. Sul giocatore anche una squadra italiana





Secondo quanto riportato dal sito brasiliano TNTSports.com, il futuro di Andreas Pereira è incerto e aperto ad ogni scenario. Il prestito con la Lazio terminerà alla fine di questa stagione e il club biancoceleste, prosegue il sito, non eserciterà il riscatto fissato a 25 milioni per acquistare definitivamente il giocatore, provando a negoziare l’importo con il Manchester United, squadra che ne detiene il cartellino fino al 2023. Il classe 1996 infatti era sbarcato a Roma con la volontà di trovare più minutaggio rispetto a quanto fatto in Inghilterra. In questa stagione però ha giocato 25 partite, di cui solamente 4 da titolare, rispetto alle 40 giocate con la maglia dei Red Devils. Sulle tracce del brasiliano ci sarebbe, oltre a PSV e Bayer Leverkusen, anche una squadra italiana: il Napoli.

