Dazn rivela: “Esperienza del calcio più ricca e prezzi più accessibili”





Dazn ha vinto i diritti tv della Serie A dal 2021 al 2024. L’ad della piattaforma streaming, Veronica Diquattro, ai microfoni dell’Ansa, ha manifestato tutta la sua gioia per il risultato ottenuto e ha fatto delle precisazioni:

“Cosa cambia per l’utente? Semplice, l’esperienza del calcio in tv sarà più ricca ed interattiva, grazie all’integrazione di contenuti originali e nuove funzionalità. E il prezzo rifletterà la nostra filosofia, sarà più accessibile di quello attuale. E’ una svolta epocale aggiunge-. Prima di fine campionato comunicheremo le nuove offerte”. Non specifica quanto costerà vedere tutta la seria A ma il range non dovrebbe essere distante da 30-35 euro.

