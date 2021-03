Diritti TV, De Siervo: “L’assegnazione porta la Serie A all’avanguardia nel mondo”





L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, come riportato da una nota della Lega stessa, ha commentato l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-2024, ritenendo la proposta un volano per accelerare il processo di digitalizzazione del Paese portando la Lega Serie A all’avanguardia nel mondo. Queste le sue parole:

“L’assegnazione ha visto convergere i voti di 16 Associate, ritrovando un consenso che era mancato nelle precedenti assemblee, su una proposta che ancora una volta porta la Lega Serie A all’avanguardia nel panorama mondiale delle grandi Leghe sportive e che riteniamo possa anche avere una valenza sistemica per il Paese intero, costituendo un volano importante per accelerare il processo di digitalizzazione, come auspicato a gran voce dal Governo anche in questi giorni”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: