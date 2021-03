ESCLUSIVA | Enrico Garozzo, medaglia d’oro nella Coppa del mondo di scherma: ”Nel mio sport mi piace pensarmi come un misto tra Luis Alberto e Milinkovic”





Enrico Garozzo, spadista della nazionale italiana, nonché tifoso biancoceleste, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it. Ecco le parole del giovane sportivo, vincitore della medaglia d’oro nella tappa a Kazan insieme ai compagni della formazione azzurra della spada.

Complimenti per la vittoria, ti aspettavi questo risultato?

”Si, noi siamo i numeri due nel ranking mondiale. Per me non era una sorpresa, anche se vincere una gara del mondo non è un qualcosa all’ordine del giorno. E’ sempre molto bello e difficile quando succede, ma noi siamo tra le squadre più forti che possono giocarsi il titolo”.

Nella scherma sei più a tuo agio in attacco come Ciro, o preferisci la difesa come Acerbi?

”No, io sono più una via di mezzo. Un centrocampista. Mi piace pensarmi come un misto tra Luis Alberto e Milinkovic, per le loro caratteristiche”.

Considerando la fisicità dei giocatori della Lazio, chi vedresti meglio a tirare di scherma?

”Sicuramente Milinkovic. E’ bello prestante per la spada, che è la mia arma. Nella spada chi tocca per primo prende punto, non c’è una convenzione, ma essere alti solitamente comporta un vantaggio sugli avversari”.

Da quanto segui la Lazio? Com’è nata questa passione?

”Seguo la Lazio da quando ho 7/8 anni. L’ho iniziata a seguire perché mi piaceva Beppe Signori, che all’epoca era il capitano della squadra. Da lì, sono rimasto tifoso dei colori biancocelesti”.

Noti delle differenze tra la Lazio di questi anni e quella del secondo scudetto?

”La Lazio del secondo scudetto era una squadra fortissima che poteva vincere e andare a fondo nelle competizioni europee. Ha vinto vari trofei. La Lazio attuale, che l’anno scorso si è avvicinata a vincere il campionato, non è purtroppo a quel livello lì. Oggi è una squadra che, se fosse leggermente migliorata in quei punti critici, potrebbe avvicinarsi al tipo di Lazio del secondo scudetto”.

Dove pensi che possano arrivare i biancocelesti a fine stagione?

”Sarebbe un sogno riuscire a rientrare nelle prime quattro. Secondo me, si gioca per quel posto lì: quarto, quinto o sesto”.

In questo campionato, quale giocatore della Lazio ti ha colpito di più?

”Marusic quest’anno ha fatto una crescita incredibile, sotto diversi aspetti. Da atleta sportivo, io sono molto attento a questi dettagli. Un giocatore come lui, abituato a fare solitamente l’esterno, giocando nella difesa a tre, è maturato e cresciuto tanto: ha dimostrato di potersi mettere a disposizione del collettivo con grande qualità”.

