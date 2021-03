ESCLUSIVA LAZIOPRESS | Caso tamponi, l’avv. Gentile sulla sentenza: “L’importante è che la Lazio non sia stata penalizzata, ma non siamo soddisfatti”





L’avvocato del club biancoceleste, Gianmichele Gentile, a pochi minuti dall’emanazione della sentenza in merito al caso tamponi, ha commentato la decisione del Tribunale Federale in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it:

“Per la Lazio sono soddisfatto perchè abbiamo evitato il peggio ma per quanto riguarda il risultato generale ritengo che sia una sentenza sbagliata sia da un punto di vista logico che soprattutto da un punto di vista giuridico. In ogni caso attendiamo la motivazione della sentenza e poi faremo l’appello se non ci convincerà. La cosa importante è che la Lazio oggi come oggi non ha rischi di carattere sportivo, pagherà i 150 mila euro ma non son quelli che creano problemi. Il timore erano i punti di penalizzazione, la retrocessione, ciò che annunciavano alcuni giornali, cose catastrofiche insomma che fortunatamente non si sono verificate. Nonostante ciò la sentenza è comunque ingiusta. Con quella stampa che parlava di retrocessione abbiamo già un contenzioso aperto, vedremo se sarà il caso di agire ancora in questo senso”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: