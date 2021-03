FORMELLO | La Lazio continua a lavorare in vista della ripresa del campionato





Terza seduta di allenamento della settimana. Al Centro Sportivo di Formello continua la preparazione in vista della ripresa del campionato in programma il prossimo 3 Aprile dove la Lazio ospiterà, allo Stadio Olimpico di Roma, lo Spezia. Dopo un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto un lavoro sul possesso palla, per poi passare alla forza con gli elastici. Oltre ai noti assenti per gli impegni con le rispettive Nazionali, non hanno preso parte alla seduta Luiz Felipe, Patric, Armini, Escalante, Fares, Luis Alberto e Caicedo. Aggregati dalla Primavera Bertini e Ndrecka, mister Inzaghi ha concluso l’allenamento con delle partitelle a campo ridotto con l’aiuto delle sponde.

