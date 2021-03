GdS | I gioielli di casa: Milinkovic, il più ”pesante” tra le big con Lautaro, de Ligt, Zielinkski e Theo





La crisi Covid e le scadenze contrattuali condizionano il valore dei giocatori. I migliori, però, tengono il prezzo e incidono sul valore della rosa: tra di loro presente anche Milinkovic.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista biancoceleste potrebbe andare via ma la Lazio lo valuta di più. Ogni estate, da almeno 4 anni a questa parte, è il pezzo pregiato che può essere sacrificato. Alla condizione che arrivi l’offerta giusta. Tante sono le proposte arrivate in passato per il Sergente, ma mai con la cifra congrua ritenuta dalla società. Fino all’anno scorso, la cifra si attestava sui 100 milioni di euro. Oggi, il suo valore attuale, considerata la situazione pandemica, è intorno ai 60 milioni di euro. Anche se la valutazione della Lazio è di circa 80 milioni superiore a quella di mercato. Milinkovic è un giocatore ”blindato”, ha un contratto con scadenza a luglio 2024, e si trova molto bene nella Capitale. Partirà solo se, e solo quando, a Formello arriverà la proposta migliore per lui e per la Lazio.

