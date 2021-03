GdS | L’attacco funziona. Immobile riparte: ”Questo gol è una liberazione. Dedicato a Guerini”





”Ci stringiamo alla famiglia del ragazzo. La sfida con Belotti? Fa bene a entrambi”.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ciro torna a segnare con la Nazionale dopo un anno e mezzo, le ultime due reti erano state quelle realizzate nella partita contro l’Armenia nel novembre 2019. L’attaccante, ora, è a quota 3 gol in 10 partite con Mancini. Lo stesso Immobile aveva dichiarato tempo fa ”In Nazionale devo segnare di più”. Nella sfida di ieri sera, il giocatore insieme alla squadra è riuscito a esorcizzare il ricordo di un Mondiale mai nato due anni fa. A fine match Immobile ha dichiarato: ”Non segnavo da un anno e mezzo, per me il gol è stato un po’ una liberazione ma anche per la squadra perchè la partita era abbastanza complicata. Il mio pensiero ora va a Daniel e alla famiglia. Questa vittoria è dedicata a loro ci stringiamo alla famiglia e facciamo le nostre condoglianze”. E sulla sfida con Belotti, aggiunge: ”A mio parere la Nazionale deve essere competitiva perchè in questo modo aumenta la voglia di giocare e di segnare. Stiamo facendo bene, nell’ultima partita ha segnato Belotti e qui ho segnato io. Siamo fiduciosi”.

