Il caso tamponi interessa direttamente Claudio Lotito, non soltanto come numero uno della Lazio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lotito rischia di perdere la sua carica di consigliere federale in quota Lega di Serie A, essendo stato deferito al tribunale federale per responsabilità diretta per non aver vigilato sul rispetto delle norme anti-Covid. E’ previsto, infatti, che le cariche federali decadano qualora si accumulino 12 mesi di inibizione in 10 anni. Non viene considerata la squalifica per Calciopoli (che risale al 2006), ma va considerato il caso dell’agosto del 2012, quando il presidente fu condannato a due mesi di inibizione per le vicende legate al trasferimento dei calciatori nell’ inchiesta ‘agentopoli’. Quindi deve sperare, in caso di condanna, che non si vada oltre i 10 mesi. La difesa del presidente biancoceleste è la cosiddetta ‘strategia 231’, inerente al sistema dualistico delle società che scinde le responsabilità. Lotito sostiene che la Lazio rientra in questo modello organizzativo e che in materia sanitaria abbia delegato interamente le sue funzioni allo staff medico.

