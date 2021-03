Il Messaggero | Morte Daniel Guerini, parla la mamma: “Non voleva fare altro che tirare calci ad un pallone”





La alza con la stessa cura che si riserva ai grandi trofei quella scarpetta dorata che il figlio aveva vinto in Francia, a Parigi, nel “Montereau Confluences“. Era il 2017 e “Daniel era stato premiato come miglior giocatore del torneo internazionale under 15“. Quattro anni fa, una vita ancora davanti e il sogno di inseguire per sempre un pallone. “Gol, gol” sono state le prime parole che la giovane promessa del calcio, Daniel Guerini, trequartista nella Lazio Primavera, ha pronunciato prima ancora di “mamma e papà“. “Perchè non voleva fare altro – racconta la madre Michela – anche quando l’aspettavo, sapesse che calci mi tirava nella pancia“. Daniel, 18 ore di travaglio per venire alla luce e “poi una vita di corsa a rincorrere un pallone“. ‘Guero‘, come lo chiamavano la mamma, il papà Danilo, il fratello più piccolo Alessio e tutti gli amici, non c’è più. E’ morto sul colpo in un terribile incidente sulla Palmiro Togliatti, una strada di periferia della Capitale. L’auto sulla quale viaggiava con due amici mercoledì sera ha urtato – per cause ancora da accertare – una Mercedes Classe A e si è poi ribaltata più di una volta. “La vita mi ha messo di fronte tante prove – prosegue la signora Michela – ma non credevo mai mi togliesse un figlio“. Ieri nella sua camerata, dove ci sono le foto che raccontano i sogni di un ragazzo, sembra quasi stesse aspettando ancora di vederlo varcare la soglia da un momento all’altro dopo gli allenamenti: “Ma’, che mangiamo? ho una fame mostruosa“. Il Messaggero

