La Repubblica | Schianto mortale sulla Togliatti sotto accusa velocità e buche. La mamma di Daniel “Su quella maledetta strada ho perso il mio campione”





Come riportato da La Repubblica, Temo Sabastiani, il 67enne romano alla guida della Mercedes Classe A, che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato tamponato sul posteriore sinistro dalla Smart Four Four con i tre ragazzi a bordo, diversi metri prima dell’incrocio tra viale Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti, ha dichiarato alla polizia locale che al momento dell’impatto ‘non ho visto niente’.

Nell’urto la Classe A si è schiantata con il muso un palo della luce, mentre la Smart avrebbe preso l’aderenza con l’asfalto, ruzzolando più volte, fino a sbalzare fuori dall’abitacolo Daniel Guerini, 19 anni, campioncino della Primavera della Lazio, che è stato schiacciato dalle lamiere della macchina. Ancora ieri delle chiazze di sangue lungo l’asfalto crepato in più punti ricordavano la violenza dell’incidente. Tiziano Rozzi, forse al volante dell’auto, di proprietà di sua madre, è ricoverato al Policlinico di Tor Vergata, ieri sarebbe stato operato alla spalla: gli investigatori non hanno potuto ancora ascoltarlo. Occorre prima che uno psicologo sappia gestire il momento nel quale sarà informato della perdita del suo grande amico. Rozzi sarebbe riuscito a uscire da solo dall’abitacolo: i vigili del fuoco l’hanno trovato fuori dalla macchina.

Lotta per la vita in terapia intensiva del San Giovanni Edoardo De Blasi, 19 anni anche lui, che viaggiava forse sul sedile posteriore. Rozzi è risultato negativo ai test tossicologici e alcolemici. Gli agenti del V gruppo diretti da Mario De Sclavis hanno acquisito le telecamere puntate sul tratto di strada e potrebbero acquisire anche la scatola nera della Mercedes. Si indaga anche attraverso i cellulari dei ragazzi. In procura è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale. Si attende l’informativa della polizia locale con i rilevi planimetrici del sinistro. Ogni elemento verrà passato al setaccio, comprese le condizioni del manto stradale, ma dalle prime indiscrezioni l’attenzione degli investigatori sarebbe incentrata sulla velocità alla quale viaggiava la Smart. Non sarebbe stata ancora disposta l’autopsia sul corpo di Guerini. Ma i ieri tanti residenti della zona protestavano per le cattive condizioni dell’asfalto. La grossa crepa che si è aperta lateralmente dal marciapiede fino ad attraversare la corsia preferenziale per i bus: delimitata da dei pericolosi bulloni in plastica. Una buca visibile mercoledì sotto la Smart ormai rovesciata è stata rattoppata con del bitume.

In un’intervista, la mamma di Daniel, Michela, ha dichiarato: ‘Diceva sempre, “io come Totti per la Roma, posso diventare la bandiera della Lazio”: Daniel aveva il sedere sporgente come lui. Era bello come il sole, l’avevo fatto col pennello: non aveva una fidanzata, ne aveva mille, era un rubacuori. Un ragazzo d’oro, gli volevano tutti bene. Un genitore che piange un figlio è un fatto contro natura. Non correte in macchina, state attenti. Non so ancora nulla, ma siamo state insieme alla mamma di Tiziano, mio nipote è un angelo, non è uno scalmanato, è impossibile che corresse. Lui è molto responsabile, è quello che mette quiete e tranquillità tra le persone’.

L’ultimo dialogo tra madre e figlio risale alla serata di mercoledì. ‘L’ho chiamato alle 7.30, era appena uscito dagli allenamenti, stava andando a cena da Tiziano, gli ho detto “Amore non andare, sei uscito anche ieri, torna a casa. Mi ha detto: “Mamma dai, tra un po’ vengo, non ti preoccupare”. Non l’’ho sentito più. Era bello, umile, sensibile, andava d’accordo con tutti. La più grande soddisfazione calcistica è stato il primo gol con la maglia della Nazionale contro gli Emirati Arabi. Tare e Matri ieri sono venuti a casa erano distrutti anche loro, ci hanno detto che la Lazio si incaricherà dei funerali. Si faranno a Formello, non prima di martedì prossima, perché ancora deve essere eseguita l’autopsia. La prima volta che l’abbiamo portato allo stadio aveva quattro anni, il papà l’ha messo a cavalcioni sul cancellone. E da allora è sempre voluto venire in curva. Mi ricordo quando da piccolo l’aveva preso la Roma ma lui non ci voleva stare, mi diceva sempre, “mamma voglio andare alla Lazio”. La domenica quando finiva di giocare, si vergognava ad andare in giro con la tuta della Roma. Montava in macchina, si metteva quella della Lazio e poi andavamo allo stadio. Lui era tutto campo da calcio e casa. Gli piaceva la bella vita, gli piaceva andare in giro vestiti firmato: scarpe e abiti, era fissato. Era andato a Torino a 14 anni, abbiamo dovuto combattere con Cairo per farlo tornare a Roma. All’inizio gli sembrava tutto bello, poi ha avuto alti e bassi ma ha resistito, ce l’ha fatta. Abbiamo dovuto combattere per riuscire a farlo tornare a Roma, Cairo non lo voleva cedere. Ci siamo riusciti e qui a casa dormiva nel lettone con me. Ragazzi vi chiedo di non dimenticarlo Daniel. Tenetelo sempre dentro il vostro cuore e questo farà si che lui vivrà per sempre’.

