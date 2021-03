Luis Alberto a Siviglia: incontro con il Papu Gomez | FOTO





Con la pausa per le Nazionali, impegnate nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022, Luis Alberto si è concesso di tornare in Spagna, nella sua Siviglia. In questa occasione, non poteva mancare l’incontro con il Papu Gomez, arrivato a gennaio presso la squadra spagnola.

🎩 x 2 pic.twitter.com/Ya3WQmNHhn — Juan Antonio Venegas (@javenegas61) March 26, 2021

