Nazionale, Acerbi: "Era importante iniziare nel migliore dei modi, l'Italia ha dei grandi difensori"





Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, avvenuta ieri sera nella prima sfida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar del 2022, ha parlato in conferenza stampa Francesco Acerbi: “Era importantissimo iniziare bene nel migliore dei modi: lo abbiamo fatto, soprattutto con un ottimo primo tempo. Nel secondo abbiamo leggermente sofferto, ma è stata una vittoria meritata e questo è il primo passo per fare un grande girone. Abbiamo dei grandi giocatori, dei difensori che sanno leggere bene la partita. Stiamo facendo veramente bene, perché stiamo facendo un percorso di grande fiducia, serenità e consapevolezza dei nostri mezzi“.

