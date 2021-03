Nazionale, tre giocatori lasciano il ritiro: non partiranno per Sofia





Come riportato da Sky Sport, la Nazionale Italiana dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini, Domenico Berardi e Francesco Caputo. I tre giocatori lasceranno il ritiro della nazionale sabato mattina e non partiranno con il resto dei compagni per Sofia, saltando così le sfide in programma contro Bulgaria e Lituania. I tre azzurri faranno rientro nei rispettivi club di appartenenza..

