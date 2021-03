Romulo torna in Brasile, ecco la sua nuova squadra

L’ex esterno biancoceleste Romulo torna in Brasile, giocherà nel Cruzeiro. Ad annunciarlo è stata la società brasiliana attraverso i propri canali ufficiali. Per il giocatore si tratta di un ritorno nel club, con cui aveva già giocato nel 2010, che attualmente milita nella Serie B brasiliana.

Bem-vindo, Rômulo! 🦊👊

⠀

Com passagem pela seleção italiana, o volante de 33 anos está de volta ao Cruzeiro no ano do Centenário! ⚽

⠀

Saiba mais: https://t.co/HlEnaVkZii

⠀#CruzeiroCentenario pic.twitter.com/JvEIXMPWIQ

— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 26, 2021