Scuola, riapertura da martedì 30 marzo: lunedì sarà ancora zona rossa





Nel Lazio le scuole, in caso di zona arancione, riapriranno martedì 30 marzo in considerazione del fatto che l’ordinanza che ha decretato il rosso per la Regione scade lunedì 29 marzo a mezzanotte. La precisazione è arrivata dalla Regione Lazio che sottolinea che le scuole saranno aperte dall’asilo alle medie.

Dunque lunedì, trovandosi ancora in zona rossa, nel Lazio le scuole saranno chiuse. Lo riporta l’Ansa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: