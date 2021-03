SOCIAL | I complimenti di Immobile a Bonucci per le 100 presenze in Nazionale | FOTO





E’ partita subito forte l’Italia in queste qualificazioni ai prossimi Mondiali di Calcio, Qatar 2022. Con il 2-0 all’Irlanda del Nord, gli Azzurri si sono portati in testa al girone C, insieme alla Svizzera che ha battuto per 3-1 la Bulgaria, prossimo avversario della squadra di Mancini. La sfida del Tardini di Parma, non è stata importante solo per partire bene nelle qualificazioni, ma anche per due calciatori Azzurri in particolare: Ciro Immobile si è sbloccato, ha ritrovato il gol in Nazionale; mentre con la partita di ieri, Leonardo Bonucci ha raggiunto le 100 presenze con la maglia dell’Italia. Proprio per quest’ultimo sono arrivati i complimenti via social del bomber della Lazio: attraverso una Stories sul suo profilo ufficiale Instagram, Immobile ha fatto i complimenti al difensore della Juventus per questo traguardo. La foto che li ritrae insieme, è accompagnata dal messaggio: “100 presenze, complimenti”.

