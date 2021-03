SOCIAL | Lady Immobile torna sulla Scarpa D’Oro: “Ciro l’ha desiderata e ottenuta, sono molto contenta per lui”





La moglie di Ciro Immobile, Jessica, non nasconde l’orgoglio di avere al suo fianco il vincitore della Scarpa D’Oro. La donna infatti, nelle sue instagram stories, ha pubblicato delle sue dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel, in occasione della cerimonia di consegna del premio:

“Questa Scarpa D’Oro l’ha sudata, l’ha voluta, l’ha desiderata. C’è stato un momento in cui sembrava che fosse andata via, invece poi con tutta sua forza e la sua determinazione è riuscito ad ottenere ciò che voleva. Sono davvero molto contenta per lui“

