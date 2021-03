Spinazzola: “Quali difensori porterei alla Roma? Bonucci, Chiellini e Acerbi”





Leonardo Spinazzola, convocato da Roberto Mancini in Nazionale, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord: “Roma unica italiana avanti in Europa? Quest’anno è un caso, ma ci sta perché in Europa sono tutti forti. Alla Roma siamo una squadra giovane, con una difesa giovane quindi qualche sbaglio è normale. Fa parte del percorso di crescita. Qui in Nazionale ci sono Chiellini, Bonucci e Acerbi. Porterei loro tre”.

