Barigelli (GdS): “La sentenza è una condanna. Lazio ha messo in pericolo salute e non ha rispettato protocolli”





“La sentenza del Tribunale della Federcalcio non è un’assoluzione, è una condanna. Quanto basta insomma per certificare che il club non soltanto non ha rispettato i protocolli di legge, ma ha anche messo a rischio la salute dei giocatori della Lazio e quella dei giocatori avversari. Esattamente quello che la Gazzetta dello Sport ha sostenuto e documentato con la propria inchiesta giornalistica”. Ecco alcuni frasi dell’editoriale di Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, pubblicato oggi sul quotidiano.

