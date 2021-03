Bologna, un calciatore positivo al Covid-19





Il Covid-19 colpisce ancora la Serie A. Il Bologna, infatti, attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto che “La Polski Związek Piłki Nożnej (Federazione polacca) ha comunicato che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Lukasz Skorupski. Come da protocollo il giocatore è stato posto in isolamento”.

