Bulgaria-Italia, il Ct Mancini alla vigilia: “Faremo dei cambi, Acerbi al posto di Chiellini”





Il tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini, ha presentato la gara di domani che gli azzurri disputeranno contro la Bulgaria. Il Ct, ha svelato che la formazione che scenderà campo sarà differente rispetto a quella vista con l’Irlanda del Nord, in quanto verranno effettuati alcuni cambi. Uno di questi, il difensore della Lazio Francesco Acerbi, che come riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe partire titolare prendendo il posto di Giorgio Chiellini. Pronti a partire dal primo minuto anche Barella, Chiesa e Belotti. Quest’ultimo potrebbe subentrare al posto di Ciro Immobile, attaccante biancoceleste a segno nella sfida di giovedì. Come sostiene Mancini però, sarà comunque importante valutare le condizioni dei calciatori tra oggi e domani, per questo è ancora in dubbio il numero dei cambi che il tecnico sceglierà di effettuare.

