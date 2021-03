CdS | La Lazio è salva. Lotito inibizione di 7 mesi





E’ uscito il dispositivo del processo sui casi Covid di Formello. Motivazioni attese entro la prossima settimana quando il giudice Mastrocola depositerà la sentenza. Poi l’appello.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Federale ha stabilito 7 mesi di inibizione per il presidente Lotito, 12 per i medici Pulcini e Rodia, 150 mila euro di ammenda per la Lazio. Entro la prossima settimana il giudice depositerà le motivazioni del verdetto che la Lazio, la Procura Federale e il Torino potranno impugnare, inoltrando ricorso alla Corte Sportiva d’Appello. Il processo, nonostante la tempesta mediatica che ha accompagnato l’inchiesta sui casi Covid, ha assunto ora dimensioni meno catastrofiche.

Le accuse sulle mancate o tardive comunicazioni con le Asl per i casi di positività della Lazio, l’allenamento di tre giocatori positivi per Synlab, l’obbligo di quarantena violato da Immobile e la presenta di Anderson in panchina contro la Juve sono state fatte cadere dal giudice Mastrocola: all’evidenza scientifica delle carte e delle relazioni presentate dalla Lazio, ha dichiarato inammissibile l’intervento del club di Cairo, come terza parte interessata. Dunque, tentativo fallito per il Torino che voleva entrare nel processo e ottenere la vittoria a tavolino, sul presupposto della positività di Immobile (allo stato dei fatti infondata). La Procura non ha opposto resistenza, mentre il Tribunale Federale ha respinto l’istanza granata: a carico della Lazio erano imputate violazioni del protocollo sanitario e non di presunto illecito sportivo. L’elemento che avrebbe potuto creare problemi era Chinè. Nessuna penalizzazione in classifica, mancando basi normative e precedenti per poter formulare una sanzione così pesante. Il Torino, non potendo trarne vantaggio in termini di punti in classifica, valuterà ora se ricorrere o meno alla Corte Sportiva d’Appello. Lotito, invece, sembra voler continuare: cercherà di dimostrare insieme ai suoi medici di meritare l’assoluzione piena. In ogni caso, dovrà contrastare la controffensiva della Procura, decisa a impugnare la sentenza di primo grado. L’indagine non è ancora chiusa perchè resta aperta l’indagine della magistratura di Avellino sul laboratorio Futura Diagnostica e il pm D’Onofrio ha chiesto l‘esame del Dna per un’ulteriore verifica su Immobile, Leiva e Strakosha. Il riesame dei tamponi, eseguito dall’ospedale Moscati di Avellino ha già dato ragione alla Lazio: Ciro negativo. Dal punto di vista della giustizia sportiva, la battaglia legale proseguirà sul terreno delle comunicazioni con le Asl e sulla condotta dei medici della Lazio. Le contestazioni verranno motivate e spiegate dal giudice Mastrocola e servirà uno slalom dell’ordinamento statale, di rango superiore, il Collegio di Garanzia del Coni, possibile approdo in terzo grado.

Lotito è inibito ma non rischia la decadenza dalla carica di consigliere federale. A partire da oggi dovrà astenersi dal partecipare al Consiglio Federale o di Lega. Nel periodo della qualifica, se non verrà ridotta o cancellata, non potrà entrare negli spogliatoi della Lazio durante le partite ufficiali di campionato. Resta proprietario e presidente del club. Le funzioni sportive verranno assolte da Marco Moschini, numero due del Consiglio di Gestione della Lazio.

