CdS | Procura al contrattacco. E anche la Lazio ricorre





La Lazio e Lotito ricorreranno alla Corte Sportiva d’Appello, come peraltro ha già fatto sapere la Procura Federale, passata subito al contrattacco. ”Le sentenze non si commentano. Prendo atto” la replica del presidente da Villa San Sebastiano ai sette mesi di inibizione decisi dl Tribunale Federale. Un anno per i medici Pulcini e Rodia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, bisognerà aspettare e leggere le motivazioni. Alla base delle sanzioni per il presidente del club biancoceleste e dello staff medico ci sono ”l’omesso controllo e vigilanza” e le tardive o mancate comunicazioni alle Asl. L’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, continuerà a contestare la tesi di omesso controllo e vigilanza in secondo grado, probabilmente fino al Collegio di Garanzia del Coni (tra maggio e giugno, fine iter sportivo). Il legale del club biancoceleste ha dichiarato: ”Soddisfatto non sono. Lo sono soltanto per la Lazio, perchè abbiamo evitato sanzioni tragiche che giravano nell’aria o venivano pronosticate. Ho sentito parlare di penalizzazioni e addirittura di retrocessione. Nel complesso il punto fondamentale del processo non è risolto e non ci soddisfa, perchè il Tribunale ha condiviso la contestazione di Chinè. Il verdetto è una conseguenza”. Continua sul tema della comunicazione dei casi Covid, ”Bisogna stabilire chi fa cosa, a chi spettano certi passaggi formali. Riteniamo innocenti i nostri medici e che non ci siano state negligenze o addirittura condotte irresponsabili. Per l’ordinamento statale non può essere il datore di lavoro e il protocollo Uefa è stato assorbito dal protocollo Figc solo il 18 novembre, in epoca successiva ai fatti. Come ci muoveremo? Non ho fatto subordinate. Non ho detto tredici mesi sono troppi e facciamo sei. Siamo convinti che non spetti l’inibizione al presidente”.

Mancavano precedenti e la sentenza ora farà giurisprudenza, a meno che non venga riformata. ”Andremo a discuterne davanti alla Corte Sportiva d’Appello perchè il problema è talmente importante, generale, che non ci si può fermare. Non riguarda soltanto Lotito o la Lazio, ma l’interpretazione della legislazione sulla gestione dei casi Covid. Tra l’altro anche la Procura Federale era assai animata durante il dibattimento e ha espresso l’intenzione di andare avanti’‘. Puntuale è arrivata la replica della Procura Federale con una comunicazione sul sito della Federazione: ”Relativamente alla sentenza emessa dal Tribunale Tederale sul procedimento relativo alla Lazio, la Procura nella persona del procuratore Giuseppe Chinè, pur soddisfatta dell’impianto accusatorio, rende noto che, non appena saranno pubblicate le motivazioni, farà appello alla Corte Federale poichè le sanzioni irrogate non rispecchiano in pieno quelle richieste. La Procura Federale esprime comunque soddisfazione per il riconoscimento della solidità degli elementi documentali di prova dell’avvenuta e plurima violazione dei protocolli sanitari da parte dei vertici della Lazio nel periodo ottobre-novembre 2020 oggetto di contestazione”.

Serviranno ora altre 3-4 settimane per il secondo round di fronte alla Corte Sportiva d’Appello, che intanto esaminerà il ricorso relativo alla partita di campionato Lazio–Torino del 2 marzo. Il giudice Mastrandrea ha disposto in primo grado il recupero. Lotito chiede il 3-0 a tavolino.

