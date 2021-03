Covid, Galliani racconta: “10 giorni più brutti della mia vita, ho temuto di morire”





L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, a seguito di un lungo ricovero dovuto al Coronavirus, è stato dimesso dall’ospedale. Come da lui stesso dichiarato, i 10 giorni passati in terapia intensiva al San Raffaele di Milano sono stati i più difficili della sua vita, durante i quali ha quasi temuto la morte.

Questo il suo personale racconto, riportato dal Corriere della Sera:

“Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. Da domenica 7 marzo al 17 sono stato in terapia intensiva, i dieci giorni più brutti della mia vita. Ho temuto di morire. Ora ci vorrà circa un mese per riprendersi definitivamente. Ho perso dieci kg perché in quei maledetti giorni non riuscivo nemmeno a mangiare una polpetta”.

