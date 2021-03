Estudiantes, Veron non è più il presidente ma rimane in società





L’ex centrocampista biancoceleste Juan Sebastian Veron non è più il presidente dell’Estudiantes. Dopo sei anni di mandato di Veron, è stato eletto Martin Gorostegui come nuovo presidente dell’Estudiantes, dopo l’Assemblea Generale Ordinaria che si è tenuta a La Plata. Tuttavia Veron non lascerà il club, dato che rimarrà comunque il vicepresidente, come riportato da Olè. L’argentino ha dichiarato “Non è un addio, ma l’alternanza di un’idea e la continuità di una gestione. Ringrazio tutti per l’affetto“.

