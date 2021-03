FORMELLO | Amichevole con la Primavera: poker di Correa, in campo anche Luis Alberto e Patric





La prima squadra biancoceleste si è ritrovata alle 10.00 a Formello per la consueta seduta di lavoro quotidiana. Quest’oggi la banda Inzaghi ha disputato un’amichevole in famiglia contro la Primavera di mister Menichini. Dopo il riscaldamento iniziale, è iniziata la partitella in famiglia, con gli otto assenti che sono impegnati con le rispettive Nazionali per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. La sfida è terminata 7-2 con il poker di Correa, la doppietta di Lulic ed un autogol. Per le giovani aquile in gol Castigliani e Czyz. In campo Luis Alberto e Patric, mentre Escalante e Caicedo sono stati a riposo. Il tecnico Inzaghi riprenderà lunedì gli allenamenti, con un lavoro pomeridiano in attesa del rientro dei nazionali. Dopo un giorno di riposo, la rosa laziale riprenderà la marcia d’avvicinamento alla gara casalinga contro lo Spezia, in programma sabato alle ore 15.00 e valida per la 29esima giornata di Serie A Tim.

