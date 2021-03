Gasperini non si dà pace per il tocco di mano di Bastos: “A pallavolo era un muro. Non ce l’ho con la Lazio, se non ci hanno dato il rigore non è colpa loro”





Passano gli anni e le sfide tra Lazio e Atalanta, ma l’arrabbiatura di Gian Piero Gasperini per fallo di mano in area in finale di Coppa Italia del 2009 non tende a diminuire. Il tecnico dei bergamaschi, infatti, in una lunga intervista a Radio Deejay dove ha toccato molti temi, è voluto tornare sulla questione evidenziando come quel tocco di mano era come un muro a pallavolo che lo ha fatto innervosire. Un episodio evidente per Gasperini che comunque ci tiene a sottolineare come non ce l’abbia con la Lazio considerando il mancato fischio del rigore non sia attribuibile ai biancocelesti. Insomma gli anni passano, ma la rabbia di Gasperini no. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

