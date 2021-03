Il Giornale | Rivoluzione nel calcio tv: vince Dazn, perde Sky. Ora sarà tutto streaming





Addio alla pay dopo 18 anni. Dalla Lega di A , il sì agli 840 milioni dell’emittente web tim.

Come riportato da Il Giornale, nella giornata di ieri l’assemblea della Lega di serie A ha segnato i diritti televisivi domestici per il triennio 2021-24 a Dazn che si è così aggiudicato il bando con il contributo decisivo di Tim. L’azienda potrà trasmettere le 10 partite a settimana delle quali 7 in esclusiva e le altre tre invece in co-esclusiva per un totale di 266 partite grazie all’ offerta di complessivi 840 milioni per i pacchetti 1 e 3. Sky, che per diciott’anni è stato il socio finanziatore del calcio italiano, è rimasto in corsa solo per il pacchetto numero 2 (le tre partite in co-esclusiva tra cui una del sabato sera) per il quale ha offerto 70 milioni, cifra giudicata bassa dei presidenti dei club che speravano di raggiungere quota 100. Dovrà negoziare nelle prossime ore con De Siervo per raggiungere l’intesa entro lunedì 29 Marzo, pena la decadenza dell’ offerta. Entusiasta Dazn che si prepara a una delicata transizione tecnologica dalla platea della Pay tv allo streaming. Tutto da scoprire lo scenario per l’utente-tifoso: il calcio italiano viaggerà su una piattaforma di streaming con la connessione ad alta velocità, e non più grazie al decoder e alla parabola. Pronta invece a dare battaglia a Sky, con un ricorso per segnalare la presenza di Tim a fianco di Dazn, non prevista dal bando e confermata nella precedente assemblea dalla relazione di un tecnico.

