Il Secolo XIX | Sampdoria, Ranieri: “Inzaghi ripiego di Bielsa e ora è un super allenatore”





L’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto a Il Secolo XIX e nel corso della sua intervista ha parlato di alcuni suoi colleghi della Serie A e del loro operato: “Ci vuole tempo per costruire una squadra. Pirlo era santone, ora è uscito dalla Champions e non lo è più. Ma lasciatelo lavorare poi starà a Agnelli capire se lo ha cambiato troppo presto o no. Puoi spendere quello che vuoi, ma facendo le cose oculate e dando tempo all’allenatore e alla squadra. Guardiamo l’Atalanta, la Lazio doveva prendere Bielsa ha preso come ripiego Inzaghi, ora un super allenatore. Spesso si sbaglia e la colpa è sempre del vaso di coccio. Troppo facile“.

