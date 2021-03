Il Tempo | Lazio, ora la rimonta e il rinnovo di Inzaghi





La battaglia è appena cominciata ma, rispetto agli scenari apocalittici annunciati da cassandre e gufi, la prima sentenza per il caso tamponi ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Lotito e la Lazio andranno avanti in tutte le sedi giudiziarie per vedere riconosciuta la propria innocenza ma ora è tempo di pensare a risalire in classifica dove i biancocelesti sono al settimo posto, seppure con una gara in meno. Restano undici partite, 33 punti a disposizione, Inzaghi vuole provare a bruciare le concorrenti cercando di sfruttare la scossa arrivata da una sentenza che poteva spezzare sul nascere le speranze di rimonta al quarto posto. Si ripartirà sabato prossimo contro lo Spezia all’Olimpico, una lunga volata di due mesi che porterà alla conclusione di uno dei campionati più falsati della storia. Tant’è, adesso si deve tornare a pensare al calcio giocato anche se c’è in ballo l’udienza di lunedì su Lazio-Torino e al rinnovo del tecnico. Ecco, per chiudere una settimana piena di tormenti e dubbi, i tifosi laziali vorrebbero l’annuncio definitivo della firma di Inzaghi per i prossimi tre anni. La conferma di Simone e del diesse Tare sono la migliore base per ripartire con un nuovo ciclo. Il Tempo\Luigi Salomone

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: