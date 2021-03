L’avv. Gentile tra presente e futuro: “L’Inibizione di Lotito riguarda solo l’attività federale. Rodia e Pulcini non possono andare in campo. Lunedì la decisione su Lazio-Torino”





Dopo la sentenza di ieri sul campo tamponi che ha condannato in primo grado la Lazio ad una multa di 150mila oltre che all’inibizione del Presidente Claudio Lotito per sette mesi e dei dottori Pulcini e Rodia per un anno, l’avvocato Biancoceleste Gianmichele Gentile ha commentato ai microfoni di Radio Punto Nuovo Sport sentenza di ieri e la vicenda di Lazio-Torino: “L’inibizione per il presidente Lotito si riferisce solamente all’attività federale. Il numero uno biancoceleste continua a fare quello che deve fare e resta consigliere, ma non prende parte alle riunioni. Il consiglio federale per sette mesi avrà un membro in meno. Le statuizioni sono esecutive, dunque il ricorso non sospende l’esecuzione delle sanzioni. Se il ricorso troverà accoglimento Lotito tornerà a fare tutto quello che fa. Può recarsi allo stadio come chiunque, ma non può scendere nello spogliatoio. Pulcini e Rodia non possono andare in campo nel corso delle gare. Abbiamo sempre sostenuto che il tribunale abbia accolto le ragioni della Lazio. Vi invito a dare uno sguardo attento al dispositivo, dato che alcune delle sanzioni mosse dalla procura sono cadute: nel dispositivo si dice che viene accolto il deferimento nei limiti della motivazione. Qui ci saranno degli episodi tra quelli contestati in cui il tribunale ha detto che non sussisteva nulla di illecito. Sulla situazione di Lazio-Torino si saprà lunedì. Il giudice sportivo ha deciso per la ripetizione della partita, noi abbiamo fatto reclamo. Nella giornata di lunedì la corte d’appello si pronuncerà sul nostro reclamo. Ciò deriva dalla circostanza per cui l’Asl di Torino ha fatto provvedimenti contradditori. Il problema deriva dal fatto c’è esiste una materia in tema di Covid e calcio che è confusa. Non è choiaro chi deve fare e che cosa. È una criticità che va risolto, anche perché secondo il regolamento sportivo dice una formazione che ha 13 calciatori di cui un portiere ha l’obbligo di presentarsi. Serve. Lo riporta IlCorriereDelloSport.it

