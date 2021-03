Le individualiste della Nazionale di Ritmica incontrano in Bulgaria l’Italia di Roberto Mancini e Ciro Immobile – FOTO





In questo weekend lo sport italiano ha due appuntamenti in Bulgaria. Domani l’Italia di Roberto Mancini sarà impegnata in trasferta contro la Bulgaria, mentre la Nazionale di Ritmica gareggerà, grazie a Sofia Raffaeli, nelle finali con clavette e nastro nella World Cup di Sofia, che avrà luogo all’Arena Armeec. Entrambe le nazionali sono state ospitate al Grand Hotel Millenium, nel centro della città. La delegazione della Federginnastica ha incontrato proprio gli uomini di Roberto Mancini, tra i quali c’è Ciro Immobile, che hanno fatto l’in bocca al lupo proprio a Sofia Raffaeli, domani impegnata nelle final eight nella sua Coppa del Mondo.

