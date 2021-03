Nazionali, due biancocelesti in campo questa sera





Sosta del campionato per dare spazio alle Nazionali: in questi giorni infatti sono in corso le qualificazioni ai Mondiali 2022. Nella giornata di oggi saranno due i biancocelesti che scenderanno in campo: Marusic, per la gara Montenegro-Gibilterra in programma alle ore 15:00 allo Stadion Pod Goricom di Podgorica e Milinkovic (Serbia-Portogallo, alle ore 20:45 allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado)

