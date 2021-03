Pasqua, seconde case e spostamenti fra regioni: ecco dove si può andare e quelle in cui è vietato





Come riportato da corriere.it, il decreto e il Dpcm del governo permettono ai cittadini di spostarsi verso le seconde casa, anche qualora fossero in zona rossa, fino alla fine delle festività pasquali. Per evitare che nei giorni di vacanza possano crearsi assembramenti (con il rischio di aumentare la pressione sulle strutture ospedaliere), alcuni governatori hanno deciso di vietare gli spostamenti. Più nello specifico, le ordinanze emesse non consentono l’ingresso nelle regioni: Toscana, Campania, Valle d’Aosta e Alto Adige. Invece, sono previsti dei tamponi all’ingresso in Sicilia e Sardegna. Gli spostamenti devono seguire le seguenti regole: può andare nella seconda casa soltanto il nucleo convivente e soltanto se la casa è disabitata, non si può andare nella seconda casa con amici e parenti, può andare nella seconda casa soltanto chi dimostra di averne avuto titolo (quindi ne è proprietario o affittuario da una data antecedente al 14 gennaio 2021). Toscana: l’ordinanza emessa dal governatore Giani è valida fino all’11 aprile e vieta di raggiungere la seconda casa se non per motivi gravissimi. Bisognerà autocertificarsi e i controlli potranno essere anche successivi.

Sardegna: nell’ordinanza emessa dal governatore Solinas ”i proprietari di seconde case non residenti possono entrare solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute e comunque presentando la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone”. Prima dell’imbarco su navi e aerei ci si dovrà registrare sull’app “Sardegna Sicura” ma anche la documentazione che attesta ”i requisiti previsti dal Dpcm del 2 marzo scorso per gli spostamenti dalle regioni di provenienza”. Le compagnie aeree e marittime ”potranno vietare l’imbarco in caso di documenti incompleti o se i passeggeri non hanno i requisiti necessari”.

Campania: Il governatore De Luca ha stabilito con un’ordinanza che ”dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile”.

Sicilia: Secondo le disposizioni del governatore Musumeci, per arrivare all’isola è necessario aver effettuato un tampone 48 ore prima dell’arrivo, in caso contrario si può sbarcare ,a rimanere in quarantena.Valle d’Aosta

Valle d’Aosta: Nella regione ”sono vietati gli spostamenti in entrata per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (cosiddette seconde case)”.

Alto Adige: Così come in Valle d’Aosta, anche in Alto Adige, vietato a chi non risiede in Provincia di Bolzano di raggiungere le seconde case, a meno che non vi siano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità.

Liguria: valgono, invece, le regole previste per il resto del Paese: può andare nella seconda casa soltanto il nucleo convivente e soltanto se la casa è disabitata.

