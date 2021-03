Qualificazioni Mondiali, il Montenegro batte Gibilterra: Marusic neanche in panchina





Il Montenegro batte agevolmente Gibilterra, nella sfida valida per le qualificazioni dei Mondiali 2022. Grazie alle reti di Beqiraj, Simic, Tomasevic e Jovetic, la squadra di Radulovic sale al primo posto del girone G, in attesa degli incontri di Norvegia e Turchia. Riposo per il terzino della Lazio Adam Marusic, che dopo i 90 minuti disputati contro la Lettonia, non è stato nemmeno convocato, rimanendo dunque in panchina.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: