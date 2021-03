Qualificazioni Mondiali, solo un pareggio tra Serbia e Portogallo: novanta minuti per Milinkovic-Savic





Serbia e Portogallo si sono affrontate nella seconda giornata delle qualificazioni per i Mondiali del 2022. La gara del Gruppo A è terminata 2-2: il Portogallo era andato in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Diogo Jota (11′, 36′), ma la Serbia ha rimontato due gol grazie a Mitrovic (46′) e Kostic (60′). Milinkovic-Savic, che ha giocato la gara dall’inizio, è rimasto in campo per tutti i novanta minuti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: