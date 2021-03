Serbia-Portogallo, Milinkovic-Savic titolare





Serbia e Portogallo stanno per scendere in campo alle 20:45, nella seconda giornata delle qualificazioni per il Mondiale del 2022. Tra i titolari della Serbia, spicca il nome del centrocampista biancoceleste Milinkovic-Savic, che era stato in panchina per novanta minuti contro l’Irlanda, e che stasera sfiderà Cristiano Ronaldo, come al solito al centro dell’attacco portoghese. Solo panchina invece per l’ex Lazio Pedro Neto, che era stato invece impiegato dall’inizio nella vittoria del Portogallo contro Azerbaigian di pochi giorni fa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: