SOCIAL | Immobile e Insigne “litigano” mentre Verratti riprende tutto | VIDEO





Immobile, Insigne e Verratti, un trio che oltre a far divertire in campo fa sorridere anche fuori con tanti siparietti esileranti. L’ultimo in ordine di tempo è di qualche ora fa con i tre sull’aereo in direzione Sofia per l’impegno dell’Italia con la Bulgaria. Verratti in cabina di regina se la ride mentre Immobile ed Insigne che “litigano” sui tempi di download di un film.

💻 Problemi tecnici con Netflix per Insigne, e nel frattempo ritorna il trio Verratti – Insigne – Immobile 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/pI5V1Q9TUt — arrow ➶ (@coldblackarrow) March 27, 2021

