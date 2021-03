SOCIAL | La Lazio ricorda Daniel Guerini: “Lasciare un ricordo indelebile nella mente di chiunque è da fuoriclasse” – VIDEO





Attraverso un video postato sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha voluto ricordare ancora una volta il giovane talento Daniel Guerini, scomparso prematuramente pochi giorni fa. In particolare, la Società ha voluto condividere i moltissimi messaggi di affetto e di profondo dolore, arrivati nei giorni successivi alla sua tragica scomparsa. Primi su tutti, i suo compagni di squadra della Primavera, con i quali Daniel ha condiviso tantissimi bei momenti in campo e fuori. Daniel lascerà per sempre un ricordo indelebile nella mente di chiunque, e questo è da fuoriclasse. È da numero 10.

Di seguito il video postato dalla Lazio:

