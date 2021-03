SOCIAL | Tanti auguri Escalante, i messaggi dei compagni di squadra | FOTO





Gonzalo Escalante spegne 28 candeline e i compagni di squadra, in una famiglia che si rispetti come lo è la Lazio, non hanno perso tempo per fargli gli auguri. Oltre ai messaggi di Luiz Felipe e Correa, spicca il lungo pensiero di Luis Alberto: “Auguri fratellino. Sei unico!!. Sono sicuro che festeggeremo molte altre cose. Una Brava persona e il miglior giocatore di cod. Il meglio deve ancora venire e noi brinderemo”.

