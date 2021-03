Vincenzo D’Amico ricorda Daniel Guerini: “Mi rivedo a 19 anni pieno di sogni e speranze. Daniel vittima di un destino infame”





Vincenzo D’Amico ha espresso sul suo profilo Facebook un pensiero riguardo a Daniel Guerini, vittima del terribile incidente in cui ha perso la vita. Ecco le parole di D’Amico: “Il pensiero più frequente in questi giorni è rivedere me a 19 anni pieno di sogni e di speranze, poter un giorno essere importante per la mia squadra. Daniel avrà pensato le stesse cose ma un destino infame non glielo ha permesso. Questo mi strugge“.

