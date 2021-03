Bulgaria-Italia, altra vittoria per gli azzurri





Altra vittoria per la nazionale di Mancini, che dopo la convincente vittoria sull’Irlanda del Nord, si è ripetuta con lo stesso risultato: 0-2. In gol Belotti su calcio di rigore e Locatelli che ha raddoppiato a pochi minuti dal fischio finale. Partita intera per Acerbi e quasi venti minuti per Immobile, subentrato al 76esimo al posto di Belotti.

