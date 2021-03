Bulgaria-Italia, le formazioni ufficiali: Acerbi guida la retroguardia azzurra





Dopo la vittoria di giovedì all’esordio delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, 2-0 contro l’Irlanda del Nord, per l’Italia è tempo di tornare in campo. 2° giornata del Girone C, prima trasferta, contro la Bulgaria. Nella prima gara i padroni di casa hanno perso tra le mura amiche per 1-3 contro la capolista Svizzera. La squadra allenata dall’ex Lazio Vladimir Petković si sta giocando il primo posto con gli Azzurri di Roberto Mancini, oltre ad essere entrambe nel Girone A degli Europei in programma il prossimo giugno. In vista del match di questa sera, alle ore 20:45, ecco le formazioni ufficiali di Bulgaria ed Italia:

BULGARIA (3-4-2-1): Iliev; Dimov, Bozhikov, Antov; Vitanov, Kostadinov, Tsetanov, Cicinho; Delev, Chochev; Galabinov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

