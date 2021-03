Bulgaria-Italia, le probabili formazioni: in difesa tocca ad Acerbi





Dopo la vittoria contro l’Iralnda del Nord, l’Italia torna in campo questa sera alle ore 20:45 per affrontare la Bulgaria nella seconda gara del gruppo C valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. in difesa toccherà ad Acerbi in coppia con Bonucci, in attacco turno di riposo per Immobile e spazio a Belotti. Queste le probabili formazioni:

BULGARIA (3-4-2-1): P. Iliev; Dimov, Zanev, Bozhukov; Popov, Kostadinov, Chocev, Cicinho; Despodov, Yomov; D. Iliev.

All. Petrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

All. Mancini

