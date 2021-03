CdS | Lotito e la Procura Figc pronti al secondo round





La sensazione di Claudio Lotito è quella di un accanimento punitivo dopo il ricorso annunciato dal procuratore Figc subito dopo la sentenza del Tribunale Federale. Le motivazioni saranno depositate dal giudice Mastrocola entro la prossima settimana, poi entro un mese si potrà fare ricorso. Il doppio reclamo della Procura e della Lazio sarà discusso alla Corte Federale d’Apello del presidente Torsello. Lotito spinge per chiedere l’assoluzione, in alternativa spera nello sconto o nel mantenimento della condanna avuta. Chiné chiederà una sanzione più pesante per il patron della Lazio. L’avvocato Gentile è rimasto meravigliato dal modo in cui il procuratore ha discusso sulla posizione di Lotito, esaltata rispetto quella di Pulcini e Rodia. La Procura ha insistito sulla responsabilità diretta di Lotito citando due episodi: l’interlocuzione con il presidente della Lazio da parte degli 007 federali durante le ispezioni a Formello tra fine ottobre ed inizio novembre, e la telefonata da parte di Lotito al direttore del laboratorio Synlab per contestare la positività di Immobile prima della gara contro il Bruges (giocata prima di Lazio-Torino). Se la maggior parte dei capi d’imputazione è caduta, ora l’accusa si incentra sulla legislazione legata alla comunicazione, su chi deve avvertire l’Asl (per i legali di Lotito tocca ai laboratori). Sempre sul caso tamponi, dopo la sosta nazionali, ci sarà l’esame del Dna per verificare la corrispondenza dei test di Immobile, Leiva e Strakosha. Domani invece la Corte Sportiva d’Appello si pronuncerà su Lazio-Torino, con la Lazio che punta al 3-0. Lo riporta il Corriere dello Sport.

