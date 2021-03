CdS | Rinnovo Inzaghi, si può





Lotito e Inzaghi potrebbero incontrarsi a breve. Dopo che la Lazio è uscita illesa dal processo federale, aspettando i ricorsi successivi e la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello su Lazio-Torino, si apre ora una settimana più libera. Lotito potrebbe perciò convocare il tecnico biancoceleste per trovare un compromesso ragionevole. Inzaghi aspetterà fino a metà aprile, ha già ricevuto la chiamata di De Laurentiis ma aspetta prima la Lazio anche per conoscere le mosse finali di Lotito. L’intesa economica non è mai stata raggiunta del tutto, va discussa la ripartizione dello stipendio, e anche le posizioni dello staff tecnico (in attesa di un premio economico per il lavoro svolto in questi anni). Inzaghi e Lotito nell’ultimo mese hanno perso tempo riflettendo su vari aspetti, ma Simone considera la Lazio il suo habitat naturale e il presidente, abituato a scrutare il panorama, non è detto che si trasformerà in liquidatore. Lo riporta il Corriere dello Sport.

