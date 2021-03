Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica, Immobile portafortuna: dopo l’incontro di ieri Sofia Raffaeli conquista un argento e un bronzo





L’Italia in Bulgaria. Non solo la Nazionale Italiana di calcio, ma anche quella di Ginnastica Ritmica. In attesa che l’Italia di Mancini affronti questa sera la Bulgaria per la 2° giornata del girone C delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, la Nazionale di Ritmica Italiana ha disputato, a Sofia, le finali di Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica. L’incontro di ieri tra le due Nazionali, con Ciro Immobile che ha fatto l’in bocca al lupo a Sofia Raffaeli, ha portato fortuna: la diciassettenne italiana ha portato a casa una medaglia d’argento nella finale con le clavette, mentre una medaglia di bronzo nella finale al nastro.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: